Хотят компенсировать потери: Зеленский заявил, что Россия готовится к дополнительной мобилизации

Владимир Зеленский заявил, что в Москве готовятся к дополнительной мобилизации. По словам президента, таким образом оккупанты пытаются компенсировать особенно большие потери на фронте.

Почему Россия хочет дополнительной мобилизации?

По словам Зеленского, власть Украины получает все больше информации о подготовке России к дополнительной мобилизации. Он добавил, что враг несет очень большие потери на фронте.

Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно,

Президент Украины добавил, что Кремль также готовится к увеличению мобилизации, из-за чего на территории страны-агрессора была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений.

Глава государства отметил, что такие действия со стороны Москвы демонстрируют неготовность России к миру и прекращению огня, а Украина передает все доказательства и информацию странам-партнерам.

Что известно о раздаче мобилизационных предписаний в России?

Россиянам выдают мобилизационные распоряжения в военкоматах, куда вызывают для якобы уточнения данных. Указанный документ содержит инструкцию о том, что должен делать гражданин в случае объявления мобилизации.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 Каналу рассказал, что Россия готовит 150 тысяч военных весной и столько же осенью.

Свитан объяснил, что, если в России объявят мобилизацию, то принудительно удастся собрать до 400 тысяч бойцов, но пока страна-агрессор не может покрывать заявленные мобилизационные планы, потому что на фронте ее потери сохраняют высокий уровень.