Однако мобилизовать 1 200 000 военных в месяц – невозможно, Россия с этим не справится. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала.

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Когда мы ощутим результат российской мобилизации

Сегодня россия не готова к серьезному переоборудованию, перевооружению и развитию своих вооруженных сил. "Однако у них очень много техники на хранении", – добавляет он. Сейчас россияне пытаются реанимировать старую технику, танки, бронемашины. Чтобы поднять все это и заставить работать, нужно от 3 до 6 месяцев. Одежду можно пошить, а также выдать ржавые автоматы.

Я думаю, что мы реально ощутим это дыхание российской мобилизации, которая происходит сегодня, уже весной,

– отметил Бочкала.

Сегодня россияне понимают, что зима близко, поэтому сейчас главное:

удержать захваченные позиции; не дать продвинуться ВСУ; контрнаступать весной.

Какие нужды должны закрыть мобилизованные

"Они попытаются сделать из этих мобилизованных подразделений кадровые армейские подразделения. Вряд ли это будут какие-нибудь мощные объединения в каких-то штурмовых действиях", – сказал обозреватель. Ими будут закрывать тыловые пробелы, чтобы удержать уже захваченные территории. Так это позволит освободить возможности для более подготовленных кадровых подразделений двигаться вперед.

Условный 1 миллион – это не критическая масса, которая может существенно изменить расстановку сил на фронте, но вместе с тем – этого нельзя недооценивать. Все-таки количественный фактор в любых военных действиях очень важен,

– подчеркнул обозреватель.

Возможен второй фронт

На Киев, убежден Бочкала, россияне точно не пойдут. Дело в том, что там нужно не количество, а качество.

"Если они планируют навязать нам второй фронт, чтобы разорвать нашу линию наступления и линию обороны, соответственно растянуть фронт, с этой точки зрения им может быть интересно наступать из Беларуси", – подчеркивает он.

По всей видимости, для тактического маневра они могут попытаться навязать нам боевые действия с белорусской границы на западную сторону Украины. Военный обозреватель считает, что это в теории возможно.

Помощь от западных партнеров не должна прекращаться

Нашим военным нужно дальше наращивать свои силы. У нас достаточно мощные подразделения, они боевые и опытные,

– замечает он.

Однако не стоит забывать, что нам постоянно нужно поддерживать действие нашей артиллерии, мы ежедневно тратим много боекомплектов. "На это они и надеются – затянуть войну и взять Украину измором", – отмечает Бочкала.

Чтобы этого не произошло, объемы помощи от наших партнеров не должны сокращаться. Кроме этого, нужно поднимать наш военно-промышленный комплекс, восстанавливать те производства, которые позволят нам делать свой БК – и 122 калибра, и 152 калибра, и снаряды для "Градов" и других систем РСЗО. Все то, что поможет нам уменьшить личный состав противника. Это очень важно. Мы не должны идти в бой пехота против пехоты. Мы должны отвечать качеством на их количество.

Я уверен, что наши партнеры понимают это. И мы ожидаем ленд-лиз, который должен заработать в октябре и другую помощь. Надеюсь, что весной мы будем готовы достойно принять этих "рашн-туристов",

– резюмировал военный обозреватель Роман Бочкала.

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