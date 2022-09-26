Однак мобілізувати 1 200 000 військових за місяць – неможливо, росія з цим не впорається. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала.

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Коли ми відчуємо результат російської мобілізації

Сьогодні росія не готова до серйозного переобладнання, переозброєння й розвитку своїх збройних сил. "Однак у них дуже багато техніки на зберігані", – додає він. Зараз росіяни намагаються реанімувати стару техніку, танки, бронемашини. Щоб підійняти усе це та змусити працювати, потрібно від 3 до 6 місяців. Одяг можна пошити, а також видати іржаві автомати.

Я думаю, що ми реально відчуємо це дихання російської мобілізації, яка відбувається сьогодні, вже навесні,

– відзначив Бочкала.

Сьогодні росіяни розуміють, що зима близько, тож зараз головне:

втримати захоплені позиції; не дати просунутися ЗСУ; контрнаступати навесні.

Які потреби мають закрити мобілізовані

"Вони спробують зробити з цих мобілізованих підрозділів кадрові армійські підрозділи. Навряд чи це будуть якісь потужні об'єднання в якихось штурмових діях", – сказав оглядач. Ними закриватимуть тилові прогалини, щоб утримувати території, які вже захоплені. Так, це дозволить визволити можливості для більш підготовлених кадрових підрозділів рухатися вперед.

Умовний 1 мільйон – це не є критична маса, яка може суттєво змінити розстановку сил на фронті, але разом з тим – цього не можна недооцінювати. Все-таки кількісний фактор у будь-яких військових діях є дуже важливим,

– наголосив оглядач.

Можливий другий фронт

На Київ, переконаний Бочкала, росіяни точно не підуть. Річ у тім, що там потрібна не кількість, а якість.

"Якщо вони планують нав'язати нам другий фронт, аби розірвати нашу лінію наступу та лінію оборони, відповідно розтягнути фронт, з цієї точки зору їм може бути цікаво наступати з Білорусі", – підкреслює він.

Ймовірно, для тактичного маневру вони можуть спробувати нав'язати нам бойові дії з білоруського кордону на західну сторону України. Військовий оглядач вважає, що це в теорії можливо.

Допомога від західних партнерів не має припинятися

Нашим військовим потрібно надалі нарощувати свої сили. У нас достатньо потужні підрозділи, вони бойові та досвідчені,

– зауважує він.

Однак не варто забувати, що нам постійно потрібно підтримувати дію нашої артилерії, ми щодня витрачаємо багато боєкомплекту. "На це вони й сподіваються – затягнути війну та взяти Україну змором", – наголошує Бочкала.

Щоб цього не сталося, обсяги допомоги від наших партнерів не мають скорочуватися. Окрім цього, потрібно підіймати наш військово-промисловий комплекс, відновлювати ті виробництва, які дозволять нам робити свій БК – і 122 калібр, і 152 калібр, і снаряди для "Градів" та інших систем РСЗВ. Усе те, що допоможе нам зменшити особовий склад противника. Це дуже важливо. Ми не повинні йти в бій піхота проти піхоти. Ми маємо відповідати якістю на їхню кількість

Я впевнений, що наші партнери це розуміють. І ми очікуємо на ленд-ліз, який має запрацювати у жовтні та іншу допомогу. Сподіваюся, що навесні ми будемо готові гідно прийняти цих "рашн-туристів",

– резюмував військовий оглядач Роман Бочкала.

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