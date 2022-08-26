Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. И добавил, что это решение не принесет оккупантам значительную боевую силу в ближайшее время.

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Это популистское решение

Жданов рассказал, что решение о расширении российской армии не имеет никакого отношения к мобилизации.

Это популистское решение, направленное на то, чтобы поддержать российское общество и перебить новость о замедлении темпов проведения "специальной военной операции" (российский эвфемизм на обозначение войны в Украине – 24 канал),

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что приказ вступает в силу с 1 января. Это будет простое расширение штатных должностей в вооруженных силах россии. Их наполнение личным составом начнется не раньше весеннего призыва.

"При армии в почти 1,5 миллиона плюс-минус 150 тысяч – это всего 10%. К тому же, например, в их сухопутных войсках по закону должно быть 400 тысяч человек, а было не более 280 тысяч", – отметил Жданов.

По его мнению, это попытка показать народу, якобы наша армия растет. И через месяц россияне могут объявить, что, мол, она уже не вторая, а первая в мире.

кремль не готов к открытой мобилизации

Вместе с тем военный эксперт рассказал, что комплектование российских группировок на территории Украины расценивается как катастрофическое. И в российском генштабе уже звучит, что без открытой мобилизации они не смогут решить задачи, которые перед ними стоят. кремль не готов к такому шагу. Это фактически будет означать, что путин признали поражение российской армии от украинской.

россияне готовы воевать, когда смотрят телевизор, парад на красной площади, когда им рассказывают, что российская армия захватила очередной город или уничтожила тысячу самолетов Украины. А когда им скажут, что надо идти в военкомат и получать автомат, потому что наша армия не справилась, тогда будет социальный взрыв,

– подчеркнул Жданов.

Военный эксперт даже не может представить, какие нужно создать информационные условия или какой террор совершить, чтобы уговорить российское общество пойти в военкоматы и отправиться воевать.

Жданов объяснил, зачем путин увеличит армию: смотрите видео

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