Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. І додав, що це рішення не принесе окупантам значну бойову силу найближчим часом.

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Це популістське рішення

Жданов розповів, що рішення про розширення російської армії не має ніякого стосунку до мобілізації.

Це популістське рішення, яке направлене на те, щоб підтримати російське суспільство і перебити новину щодо уповільнення темпів проведення "спеціальної воєнної операції" (російський евфемізм на позначення війни в Україні – 24 канал),

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що наказ набирає чинності з 1 січня. Це буде просте розширення штатних посад у збройних силах росії. Їхнє наповнення особовим складом розпочнеться не раніше весняного призову.

"При армії в майже 1,5 мільйона плюс-мінус 150 тисяч – це всього 10%. До того ж, наприклад, в їхніх сухопутних військах по закону має бути 400 тисяч людей, а було не більше ніж 280 тисяч", – зауважив Жданов.

На його думку, це спроба показати народу, мовляв, наша армія росте. І за місяць росіяни можуть оголосити, що, мовляв, вона вже не друга, а перша у світі.

кремль не готовий до відкритої мобілізації

Поряд з тим військовий експерт розповів, що комплектування російських угруповань на території України розцінюється як катастрофічне. І в російському генштабі вже лунає, що без відкритої мобілізації вони не зможуть розв'язати завдання, які перед ними стоять. кремль не готовий на такий крок. Це фактично буде означати, що путін визнав поразку російської армії від української.

росіяни готові воювати, коли дивляться телевізор, парад на червоній площі, коли їм розповідають, що російська армія захопила чергове місто або знищила чергову тисячу літаків України. А коли їм скажуть, що треба йти у військкомат і отримувати автомат, бо наша армія не впоралася, тоді буде соціальний вибух,

– наголосив Жданов.

Військовий експерт навіть не може уявити, які треба створити інформаційні умови чи який терор учинити, аби вмовити російське суспільство піти у військкомати і вирушити воювати.

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