російським загарбникам байдуже на людські життя. Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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росіяни залучають до війни дітей та пенсіонерів

Врятуватись інакше не вийде, бо вони вже навіть залучають до війни 16-річних дітей. Мовляв, ті згодяться, щоб підносити снаряди, інші, щоб варити їсти. Та й 65-річних насильно заганяють туди. Знають, що ті вже багато років не тримали зброї в руках, не вміють нею користуватися і точно при перших же ударах загинуть,

– розповіла Верещук.

За її словами, для окупантів люди – ніщо. Тому вони не рахуються з втратами.

Яка ситуація з "мобілізацією" на Донбасі

Раніше Ірина Верещук розповіла про безчинства окупантів. На захоплених територіях вони намагаються всіляко "мобілізувати" місцевих чоловіків.

"На практиці – це насильно записати до лав їхніх бандформувань. Наприклад, лише на Луганщині 55% таких насильно мобілізованих стали "гарматним м'ясом". Про це кажуть у них всередині і ми це знаємо від нашої розвідки. Це мінімальні цифри, процес продовжується далі", – сказала Верещук.

Такі дії ворога вона назвала свідомим знищенням, геноцидом українців і тих, хто колись повірив окупантам і подумав, що росія може стати "асвабадітєлєм".

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