Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист, видеоблогер Глеб Пьяных. По его словам, в российских военкоматах все решается с помощью взяток.

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В российских военкоматах воруют оснащение

Пьяных отметил, что для российских военкоматов невозможно мобилизовать 400 тысяч мужчин. Он вспомнил полковника генштаба Ивана Мертвищева, попросившего взятку в виде стиральной машины.

В его квартире в Москве делают ремонт. И он сказал: "Привезите мне туда взятку". Взятка, чтобы он поставил "галочку", что в каком-то военкомате все нормально. В этих военкоматах все решается с помощью взятки,

– сказал он.

История с Мертвищевым закончилась тем, что в суде он попросил не сажать его в тюрьму. Генерал изъявил желание отправиться на фронт в Украину. Видеоблогер говорит, что суд дал разрешение.

Также оппозиционер рассказал еще об одном генерале, которого судили за кражу 7 двигателей для танков Т-90. Он подчеркнул, что такая армия, где все воруют, точно не имеет шансов победить.

"Какой военкомат сможет лучше работать? Тот, который сможет давать взятки, где лучше всего установлена система "отмазок" от армии. Эта система не нацелена на мобилизацию", – добавил Пьяных.

Пьяных о мобилизации в России: смотрите видео

В Москве полковник требовал взятку стиральной машинкой