Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Получить форму удается лишь некоторым новобранцам.

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Оккупантам не хватает шлемов и бронежилетов

По имеющейся информации, в России существуют существенные проблемы материального обеспечения мобилизации, проводимой военным руководством страны-террориста. В начале октября из 8 тысяч отмобилизованных, состоящих на базе новосибирского высшего командного училища, военной формой обеспечили не более 50%.

Кроме того, указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь. Остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь,

– говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, проблемным остается вопрос обеспечения мобилизованных россиян шлемами и бронежилетами.

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Накануне украинская разведка сообщила, что среди россиян стремительно растет недовольство из-за объявленной мобилизации. В частности, на пункте сбора в Бурятии новоприбывшие выяснили, что теплых вещей вообще нет. Так что односельчанам пришлось срочно собирать "гуманитарную помощь".

Кроме этого, в конце сентября в соцсетях обнародовали видео, где российским военным советуют срочно запастись прокладками и тампонами. Оккупантов уверяли, что эти средства отлично подойдут для остановки кровотечения, ведь аптечки никто выдавать не будет.

Впоследствии захватчикам посоветовали бинтовать раны лавашем. Некоторые российские командиры убеждены, что турникеты военным не нужны, ведь они могут не спасти, а навредить.

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