Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. Отримати форму щастить лише деяким новобранцям.
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Окупантам бракує шоломів та бронежилетів
За наявною інформацією, у Росії існують суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізації, яку проводить військове керівництво країни-терористки. На початку жовтня з 8 тисяч відмобілізованих, які перебувають на базі новосибірського вищого командного училища, військовою формою забезпечили не більше 50%.
Крім того, зазначеному особовому складу видають лише польову форму та взуття. Решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу,
– мовиться у повідомленні Генштабу.
Окрім цього, проблемним залишається питання забезпечення мобілізованих росіян шоломами та бронежилетами.
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Російська армія має проблеми із забезпеченням: останні новини
- Напередодні українська розвідка повідомила, що серед росіян стрімко зростає незадоволення через оголошену мобілізацію. Зокрема, на пункті збору в Бурятії новоприбулі з'ясували, що теплих речей взагалі немає. Тож односельцям довелося терміново збирати "гуманітарну допомогу".
- Окрім цього, наприкінці вересня в соцмережах оприлюднили відео, де російським військовим радять терміново запастися прокладками та тампонами. Окупантів запевняли, що ці засоби чудово підійдуть для зупинки кровотечі, адже аптечки ніхто видавати не буде.
- Згодом загарбникам порадили бинтувати рани лавашем. Деякі російські командири переконані, що турнікети військовим не потрібні, адже вони буцімто можуть не врятувати, а нашкодити.
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