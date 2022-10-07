Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. Отримати форму щастить лише деяким новобранцям.

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Окупантам бракує шоломів та бронежилетів

За наявною інформацією, у Росії існують суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізації, яку проводить військове керівництво країни-терористки. На початку жовтня з 8 тисяч відмобілізованих, які перебувають на базі новосибірського вищого командного училища, військовою формою забезпечили не більше 50%.

Крім того, зазначеному особовому складу видають лише польову форму та взуття. Решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу,

– мовиться у повідомленні Генштабу.

Окрім цього, проблемним залишається питання забезпечення мобілізованих росіян шоломами та бронежилетами.

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Напередодні українська розвідка повідомила, що серед росіян стрімко зростає незадоволення через оголошену мобілізацію. Зокрема, на пункті збору в Бурятії новоприбулі з'ясували, що теплих речей взагалі немає. Тож односельцям довелося терміново збирати "гуманітарну допомогу".

Окрім цього, наприкінці вересня в соцмережах оприлюднили відео, де російським військовим радять терміново запастися прокладками та тампонами. Окупантів запевняли, що ці засоби чудово підійдуть для зупинки кровотечі, адже аптечки ніхто видавати не буде.

Згодом загарбникам порадили бинтувати рани лавашем. Деякі російські командири переконані, що турнікети військовим не потрібні, адже вони буцімто можуть не врятувати, а нашкодити.

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