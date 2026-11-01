В России мобилизацию маскируют под агрессивные телефонные звонки гражданам, – "Атеш"

В России заметили новую тактику скрытой мобилизации, заключающуюся в массовых звонках гражданам с мобилизационными распоряжениями. Россиянам принуждают подписывать контракты с армией оккупантов под угрозой отправки на фронт без выплат.

Сотрудники российских рекрутинговых агентств и специализированных колл-центров действуют от имени военкоматов и прибегают к психологическому давлению и угрозам. Об этом сообщило движение "Атеш".

Новые сценарии без ограничений и шантаж

По данным партизан, людям открыто заявляют, что в случае отказа их все равно заберут на фронт в принудительном порядке. Однако при этом они лишатся права на денежные выплаты, льготы или социальные гарантии, уверяют жертв.

Эта агрессивная кампания основана на обновленных внутренних инструкциях вербовщиков, которые ранее были получены хакерами движения. Согласно полученным данным, рекрутерам приказали фактически снять все прежние ограничения на отбор будущих штурмовиков.

Из списка запрещенных кандидатов убрали женщин, предельный возраст подняли до 64 лет, а такие диагнозы, как ВИЧ, гепатиты, инсулинозависимый диабет, перенесенные инфаркты и инсульты, больше не являются поводом для отказа,

– сообщает "Атеш".

Информацию о выплатах за заключение контракта операторы раскрывают только по требованию собеседника. При этом наличие судимостей у кандидата проверяют лишь формально.

В движении подчеркивают, что подобный шантаж стал очередным ультиматумом Кремля для пополнения истощенных войск пожилыми и тяжкобольными россиянами. "Принуждение к подписанию контракта под угрозой отправки на фронт "без копейки" превращает граждан в бесправный человеческий ресурс для новых штурмов", – добавили там.

Напомним, скрытая мобилизация в России продолжается уже некоторое время, а призывники регулярно сталкиваются с трудностями т при попытках выехать за границу. Военнослужащий Александр Мусиенко отмечал, что пока нет сигналов о том, что противник планирует вывести несколько сотен тысяч человек на фронт.