Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, Россия не способна качественно обработать большое количество мобилизованных, потому что эта система просто не способна к такому.

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Мобилизированными компенсируют потери

Юрий Федоров отметил, что российская мобилизационная система просто не рассчитана на такое большое количество мобилизованных, поэтому она не способна качественно научить и подготовить военных.

Эта система используется преимущественно для того, чтобы покрыть потери в войне. Эти потери ориентировочно составляют 20 – 30 тысяч военных в месяц.

С 1 января 2024 года будут призывать, во-первых, людей, которым исполнилось 18 лет и, во-вторых, людей, которым менее 31 года. С одной стороны верхняя планка призывного возраста повышается, а нижняя планка будет повышаться год от года,

– сказал Федоров.

Военный эксперт убежден, что это делается для того, чтобы увеличить мобилизационную базу, примерно увеличить на 240 тысяч призывников.

Как увеличение призывного возраста повлияет на российскую армию: смотрите видео

Юрий Федоров добавил, что после 27 лет тех россиян, которые не проходили службу в армии, увольняют в запас. Ежегодно таких россиян 80 тысяч, но российское военное руководство считает, что из них 30 тысяч не имеет законных оснований, чтобы избежать призыва. На них и рассчитывают в первую очередь.

Поскольку призывной возраст повышается до 30 лет, то российская армия может дополнительно получить до 80 тысяч человек.

Россия готовится к продолжительной войне

Как отметил военный эксперт, эти действия свидетельствуют о подготовке Владимира Путина к длительной войне, поскольку, кроме повышения призывного возраста, у России в целом есть план к увеличению своей армии до 1,5 миллиона человек.

"У него (Путина – 24 Канал) есть долгосрочные планы, представляющие серьезную угрозу и Украине, и странам-членам НАТО. Это нужно иметь в виду, когда речь идет о будущем после окончания войны", – подытожил Федоров.

В России увеличивают призывной возраст