Это подчеркивают специалисты американского Института изучения войны. В то же время аналитики говорят, что немедленное повышение максимального возраста, предусмотренное законопроектом, должно расширить привлечь к войне в Украине большее количество людей, а затем уменьшить общую потребность в призыве в последующие годы.

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Постепенное повышение минимального призывного возраста означает, что трехлетние группы потенциальных российских призывников фактически получат отсрочку на три, два и один год каждая.

Кремль, возможно, пытается оградить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий изнурительных боевых действий в Украине, сосредоточив эти последствия на одном поколении россиян. Временные рамки, приведенные для сокращения призывного возраста, могут также свидетельствовать о том, что Кремль не ожидает, что война в Украине продлится дольше следующих 3 лет,

– говорят аналитики.

Предлагаемое расширение призывного возраста является еще одним дополнительным шагом к созданию Вооруженных сил, который значительно меньше полной мобилизации, и указывает на то, что Кремль все еще очень негативно относится к перспективе полной мобилизации.

Что известно о повышении призывного возраста в России

Законопроект предусматривает немедленное повышение максимального призывного возраста с 27 до 30 лет, а минимального – с 18 до 21 года с ежегодным увеличением на один год в период с 2024 по 2026 год.

Шойгу предложил повышение призывного возраста на заседании коллегии министерства обороны России 21 декабря 2022 года, и с тех пор российские чиновники делали неоднозначные заявления относительно того, будет ли это повышение касаться будущих призывных циклов весной и осенью 2023 года.

Добавим, что в сентябре 2022 года в России развернули частичную мобилизацию, в результате чего в армию окупантов призвали сотни тысяч совершенно не боеспособных мужчин. На их подготовку иногда не выделяли даже 2 недели.

Командование окупантов ставило целью решить проблему с нехваткой личного состава из-за существенных потерь и как можно быстрее закрыть основные дыры на фронте, достигнув тактических успехов. Но на самом деле все получилось не так, как планировалось