В эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что эти действия не означают отсутствие мобилизации в России. По его мнению, будет и то, и то, ведь каждое перекрывает разные задачи.
Важно Острая нехватка артиллерии мешает наступлению России на Востоке Украины, – The Wall Street Journal
Он объяснил, что есть долговременные и кратковременные задачи. История о призывниках – это долговременная, ведь россияне хотят расширить свою армию. У них уже вышел приказ Путина о том, что численность армии будет увеличена.
"Они собираются вести войну против всего мира в ближайшие десятилетия. Думали, что смогут относительно небольшой армией – имели чуть меньше миллиона людей, – захватить целый мир или всю Европу", – рассказал политтехнолог.
Начали с Украины и уже обломались на Украине. Поняли, что так не пойдет, что так война не ведется, что здесь серьезное сопротивление, поэтому сейчас наращивают армию,
– акцентировал Михаил Шейтельман.
Эксперт отметил, что не верит, что они увеличатся возраст – 19 и 20 вместо 18. Он предположил, что есть какой-то подвох, поэтому нужно хорошо разобраться в этом законопроекте.
"Неужели не будут брать людей, которым 18-19 в этом году? Они же в прошлом году взяли их, если они сейчас не возьмут, то весь призыв будет очень маленький. Не может быть, чтобы россиян начали забирать с 21 года в армию. Неготов поверить в таких военных условиях", – объяснил политтехнолог.
Мобилизация в России
Михаил Шейтельман отметил, что продолжения мобилизации ждем обязательно. Ведь за последние дни ВСУ уничтожали по тысяче врагов в сутки, а впоследствии еще несколько дней по 700. Это все преимущественно мобилизованные. Даже если это контрактники – не столь важно, главное, что уменьшается их численность. Эти потери нужно будет восполнять и в ближайшее время. Поэтому они не могут обойтись без новой мобилизации.
"Да, я понимаю, что они ее оттягивают, понимают негативные эффекты, но им некуда деваться. Эти люди собрались воевать всегда. Соответственно, им всегда нужна будет мобилизация", – подытожил Михаил Шейтельман.
Последние новости по России
- Начав войну в Украине оккупанты были уверены, что в самой России им ничего не угрожает, более того, в их столице. Однако все чаще жители Москвы и Подмосковья сомневаются в этом, а потому даже на дроны. реагируют чуть ли не паникой.
- Экспорт российского минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в 2022 году составил 383,7 млрд долларов. Это рекорд в денежном выражении не менее с 1995 года.
- В России на Брянском химическом заводе раздались мощные взрывы 14 марта. Оккупанты уже успели "запеть" о якобы сбитии "украинского дрона".