В ефірі 24 каналу політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що ці дії не означають відсутності мобілізації в Росії. На його думку, буде й те, й те, адже кожне перекриває різні задачі.

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Він пояснив, що є довготривалі й короткотривалі задачі. Історія про призовників – це довготривала, адже росіяни хочуть розширити свою армію. У них вже вийшов наказ Путіна про те, що чисельність армії буде збільшена.

"Вони збираються вести війну проти всього світу в найближчі десятиріччя. Думали, що зможуть відносно невеликою армією – мали трохи менше, ніж мільйон людей, – захопити цілий світ або всю Європу", – розповів політтехнолог.

Почали з України й вже обламалися на Україні. Зрозуміли, що так не піде, що так війна не ведеться, що тут серйозний спротив, тому зараз нарощують армію,

– акцентував Михайло Шейтельман.

Експерт зазначив, що не вірить, що вони збільшаться вік – 19 та 20 замість 18. Він припустив, що є якийсь підступ, тому треба добре розібратися в цьому законопроєкті.

"Невже не будуть брати людей, яким 18 – 19 в цьому році? Вони ж минулого року взяли їх, якщо вони зараз не візьмуть, то весь призов буде дуже маленький. Не може бути, щоб росіян почали забирати з 21 року в армію. Неготовий повірити в таких військових умовах", – пояснив політтехнолог.

Мобілізація в Росії

Михайло Шейтельман зазначив, що продовження мобілізації чекаємо обовʼязково. Адже за останні дні ЗСУ знищували по тисячі ворогів за добу, а згодом ще декілька днів по 700. Це ж все переважно мобілізовані. Навіть, якщо це контрактники – не так важливо, головне, що зменшується їх чисельність. Ці втрати потрібно буде поповнювати й найближчим часом. Саме тому вони не можуть обійтися без нової мобілізації.

"Так, я розумію, що вони її відтягують, розуміють негативні ефекти, але їм немає куди діватися. Ці люди зібралися воювати завжди. Відповідно їм завжди потрібна буде мобілізація", – підсумував Михайло Шейтельман.

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