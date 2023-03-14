Про це 24 Каналу розповів Михайло Шейтельман – політтехнолог. За його словами, всем ж закон про "іноагентів", проти якого виступив грузинський народ, все ж не є винятково результатом впливу Кремля.

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Вплив Росії на Грузію

Михайло Шейтельман повідомив, що Росія встигла всюди наслідити.

Рука Кремля там є, але не прийняття самого закону є рукою Кремля,

– пояснив він.

За його словами, мовиться про вплив Росії на нинішнє керівництво через Бідзіна Іванішвілі, який є неоголошеним керівником Грузії сьогодні. Раніше він обіймав посаду прем'єр-міністра та став засновником партії "Грузинська мрія",

"І через нього відбувається великий вплив Росії на внутрішню політику Грузії. Це правда!" – зосередив увагу політтехнолог.

На його думку, все ж прийняти закон про "іноагентів" було не прямою вказівкою з Москви. Справа у парламентських виборах, які мають відбутися в 2024 році.

"На минулих парламентських виборах "Грузинська мрія" перемогла. Це були чесні вибори. Опозиція назвала їх нечесними, але потім ЄС їх визнав, США визнали", – додав він.

Михайло Шейтельман зауважив, що тоді "Грузинська мрія" отримала понад 45% підтримки, у цей час коаліція Саакашвілі набрала 27%

Мені здається, що за цей час позиції цих сил проти Іванішвілі повинні були посилитися,

– розказав він.

До того ж питання політичних сил різко загострилося.

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Грузинський народ проти Росії

Михайло Шейтельман повідомив, що почалася війна Росії проти України, тому грузини не готові пробачати партії Іванішвілі кроки на зустріч Росії та її режиму.

Грузинське суспільство абсолютно антиросійське. Влада не антиросійська, а суспільство антиросійське,

– пояснив він.

На його думку, тому рейтинг партії "Грузинська мрія" повинен був упасти. Альтернативою у цьому випадку може виступити велика кількість сил.

"Якщо коаліція фінансується в основному особисто Іванішвілі, який є найбагатшою людиною Грузії і особисті статки якого вимірюються зі статками Грузії, то позиція фінансується дійсно західними інститутами", – наголосив він.

Політтехнолог зазначив, що Грузія донедавна займала перше місце у світі по обсягу грантів, отриманих на суспільство.

Основні побоювання партії Іванішвілі у тому, що на ці гранти їх і зкинуть. Ціль їхнього закону про "іноагентів" – обмежити ці самі гранти, щоб притримати опозицію,

– додав він.

За його словами, тому й мовиться про руку Кремля, оскільки через Грузію йдуть підсанкційні товари в Росії.

"Зараз громадянське суспільство Грузії уважно стежить за тим, щоб партія Іванішвілі нікуди не звернула в бік, щоб не вийшло як з Януковичем, який раптом сказав, що ми у Митний союз підемо", – переконаний він.

До того ж першочергово партія Іванішвілі виступала за вступ Грузії в ЄС. Втім заявка не була прийнята через те, що та ж сама партія порушує визначені пункти та закони.

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