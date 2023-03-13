Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу 13 березня охарактеризував україно-грузинські відносини. Як він зазначив, останні кілька днів прем'єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку недружніх до України заяв.

Дивіться також Тбілісі за 3 дні: як Грузія загравала з Росією і чому може отримати повномасштабну війну

Влада Грузії не там шукає ворога

За словами речника, у Тбілісі раптово заговорили про те, що Київ прагне зміни теперішнього політичного режиму в Грузії. Очевидно, що це неправда та є повторення меседжів кремлівських пропагандистів.

Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни,

– сказав Ніколенко.

Разом з тим він наголосив, що Україна "категорично відкидає подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю". Ба більше, він заакцентував на тому, що у Тбілісі шукають ворога не там, де треба.

Переконані, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів. Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього,

– додав речник МЗС.

Окрім того, він підкреслив, що Україна високо цінує підтримку грузинів в той час, коли українці змушені відстоювати свою незалежність та давати відсіч російським окупантам.

Хвиля протестів в Тбілісі та Саакашвілі