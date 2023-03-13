Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии 24 Каналу 13 марта охарактеризовал украинско-грузинские отношения. Как он отметил, последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных к Украине заявлений.

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Власти Грузии не там ищут врага

По словам спикера, в Тбилиси внезапно заговорили о том, что Киев стремится к изменению нынешнего политического режима в Грузии. Очевидно, что это неправда и является повтором месседжей кремлевских пропагандистов.

Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны,

– сказал Николенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина "категорически отвергает подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью". Более того, он акцентировал на том, что в Тбилиси ищут врага не там, где нужно.

Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов. Со своей стороны, Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего,

– добавил спикер МИД.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку грузин в то время, когда украинцы вынуждены отстаивать свою независимость и давать отпор российским оккупантам.

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