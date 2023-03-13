Так, руководство страны под видом проевропейского пути развития тянуло Грузию под Россию. Такое мнение 24 Каналу выразил политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчян.

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Грузия и Украина имеют схожие ситуации

По его мнению, эта ситуация абсолютно схожа с правлением беглого экс-президента Виктора Януковича. Ведь все знали, что он пророссийский политический деятель, хотя в начале он обещал продолжить евроинтеграцию Украины.

Янукович просто "кинул" украинцев и решил на 180 градусов изменить политику. То же сейчас попыталась сделать "Грузинская мечта",

– заметил политический аналитик.

По его словам, власти Грузии запустили законопроект, который "похоронил бы" мечты грузин войти в Евросоюз или НАТО. Соответственно такая позиция грузинских властей ставит Киев и Тбилиси по разные стороны баррикад.

Как Россия использует Грузию

Россия обходит санкции через страны бывшего СССР. Например, может использовать их для закупки товаров через разные схемы, а это огромные средства. По словам Чибухчяна, есть информация, что всеми этими схемами руководит экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили и зарабатывает на обходе санкций миллиарды долларов.

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Так что маска "Грузинской мечты" после этого закона сброшена. В партии отдают себе отчет, что ее позицию и многолетнюю политику затягивания евроинтеграции все поняли.

Политический аналитик заметил, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили поборол значительную часть коррупции в стране. Однако сейчас грузины жалуются, что она возвращается. Ведь она является способом влияния России на страны бывшего СССР.

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Так, если Запад имеет "мягкую силу" и может предложить этим странам перспективы, то у России нет такой возможности. Все, что может предложить страна-агрессор – богатства и коррупция для узкого круга людей, чтобы они верно служили российскому диктатору Владимиру Путину.