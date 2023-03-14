У своєму телеграмі Арахамія написав, що збереження демократії в Грузії, влада якої сповнена агентами Росії – це ключове завдання всього світового співтовариства.

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Грузинський народ це розуміє, десятки тисяч молодих людей у Грузії це розуміють, а прем'єр-міністр вдає, що не розуміє. Думаю, що почне розуміти тоді, коли буде опубліковано рахунки та транзакції його найближчого оточення,

– наголосив Арахамія.

Він висловив жаль, що "в Грузії розслідувати це буде нікому, бо "рука руку миє".

Арахамія окремо запевнив, що в Україні не бажають Грузії війни. За його словами, Україна хоче йти в ЄС "разом із братами грузинами і дуже боляче спостерігати, як грузинська влада йде абсолютно у протилежному напрямку"

Скандальні заяви грузинської влади

Прем'єр Грузії Іраклі Гарібашвілі розлютився через підтримку Україною протестів у Тбілісі. Він закликав президента Володимира Зеленського та українських політиків не втручатися у внутрішні справи його країни. Також грузинський прем'єр закликав українського президента та політиків "подивитися на власну країну", а потім втручатися в політичне життя Грузії.

Крім того, днями у Тбілісі раптово заговорили про те, що Київ нібито прагне зміни теперішнього політичного режиму в Грузії. Очевидно, що це неправда та є повторення меседжів кремлівських пропагандистів.