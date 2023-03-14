Сейчас место происшествия оцепили спецслужбы. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Брянский химический завод посетил "хлопок"

Российские СМИ уже написали, что якобы "дрон ВСУ атаковал" Брянский химический завод в районе города Сельцо. Кстати, это уже не первый раз оккупантам грезится "украинский беспилотник".

БПЛА сбила российская система "Панцирь" в нескольких километрах от места предполагаемого удара,

– наврали россияне.

К тому же оккупантам привиделось, что "дрон" якобы запустили с территории Украины на границе с Брянской областью.

"Дрон летел на малой высоте к Брянскому химическому заводу. Но от ущерба его это не спасло", – говорят российские пропагандисты.

Сейчас на месте работают оперативные службы, а саперы якобы изучают обломки вымышленного "дрона". Однако фото и видео случившегося пропагандисты не предоставляют.

Дрон привиделся и на Белгородщине

Губернатор Белгородской области Гладков также сообщил, что над их районом якобы "системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат". По его словам, обломки якобы упали на крышу гаража.

"Последствия уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. Все оперативные службы выехали на место", – написал в своей соцсети Гладков.

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