Своей позицией с 24 Каналом поделилась медик 6 батальона бригады "Азов" с позывным "Ласточка". По ее словам, очень важна подготовка каждого человека, в частности молодого.

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Нужна ли мобилизация с 18 лет

Стоит заметить, что сейчас каждый человек, даже не призывного возраста, может добровольно вступить в ряды Вооруженных Сил. Также действует система рекрутинга, которая позволяет самостоятельно выбрать подразделение для службы.

Нет, не нужна (мобилизация с 18 лет – 24 Канал). Если парень хочет пойти добровольно, тогда так, пусть идет. Это хорошо, это уважение. Главное, чтобы его научили, чтобы он попал в правильные руки к нормальному командиру. А призывать не надо,

– сказала "Ласточка"

Заметим, что заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса отметил, что государство ищет различные механизмы набора людей в армию. Нужны реформы, чтобы адаптировать структуру, которая существует, к вызовам современной войны. Впрочем снижать мобилизационный возраст до 18 не планируют.

Против этого выступает президент Украины. Владимир Зеленский заявил, что прежде всего нужно укомплектовать техникой и вооружением бригады, которые уже действуют на фронте. Их больше, чем 100 на поле боя.