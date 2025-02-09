Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации. Самого Степана Бильченко обнаружили с травмами вблизи Житомира.

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Что сказали в ЦПД о травмах Степана Бильченко

В Центре противодействия дезинформации отметили, что на самом деле работники ТЦК не совершали в отношении Степана Бильченко неправомерных действий.

Он был мобилизован с соблюдением действующего законодательства, доставлен в воинскую часть для прохождения БОВП (базовой общевойсковой подготовки – 24 Канал), а телесные повреждения получил при попытке самовольного оставления части, выпрыгнув из транспортного средства,

– объяснили в ЦПД.

Кроме того, ссылаясь на сообщение Львовского областного ТЦК и СП, в Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что 5 февраля 2025 года Бильченко призвали на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП Львова.

На следующий день он был доставлен в воинскую часть А2900 (ДШВ) для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

"Никаких медицинских или любых других документов, которые бы предоставляли ему право на отсрочку, не представил", – отметили во Львовском областном ТЦК и СП.

Также, согласно информации от полиции Житомирской области, 7 февраля 2025 года Степан Бильченко получил вещевое обеспечение по назначению и отбыл на учебно-тренировочный полигон. В дороге мужчина выпрыгнул на ходу из автомобиля и получил телесные повреждения.

К слову, информацию о травмах, которые получил лаборант ЛНУ Степан Бильченко, распространил в сети близкий друг мужчины Влад Коновалов. Он утверждает, что Бильченко не имели права мобилизовать, ведь он имеет законные основания для отсрочки. Врачи, свою очередь, якобы обнаружили, что мужчина здоров и пригоден к службе.