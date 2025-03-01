Хотя масштабная мобилизация студентов не проводится, есть категории, для которых не предусмотрена эта отсрочка, пишет 24 Канал.

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Мобилизация студентов

Отметим, что мобилизация для студентов не проводится, если они имеют первое, последовательное высшее образование. В то же время форма должна быть дуальной или дневной, однако учится ли студент на бюджетной форме или на контракте – не имеет значения.

Кроме этого, не важен и возраст студента. От принудительного призыва освобождены докторанты, аспиранты и ассистенты стажеров.

Студентов, интернов и докторантов освобождают от мобилизации на семестр, однако срок не может превышать полгода. В то же время преподаватели не подлежат призыву весь учебный год, если их ставка больше 0.75.

Важным моментом является то, что отсрочку необходимо оформлять самому – она не выдается автоматически, когда начинаешь получать образование.

В то же время призывать могут мужчин, которые:

учатся на заочной или вечерней форме;

получают не первое высшее образование;

проходили срочную службу;

учились на военной кафедре.

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Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин рассказал, что с 1 марта мобилизация в этом вопросе не изменится, о чем он рассказал изданию УНИАН.

"Сейчас законодательством установлено, что если студент на очной форме обучения и соблюдает требования по последовательному получению высшего образования, то в дальнейшем у него не должно возникать проблем при получении отсрочки от мобилизации. Получить отсрочку студенты могут через приложение "Резерв+", – объяснил Ланкин.

При этом уже со следующего семестра стартует программа базовой общевойсковой подготовки для студентов.

"Введение базовой общевойсковой подготовки предусмотрено изменениями, внесенными в закон Украины "О воинской обязанности и службе". Прохождение базовой общевойсковой подготовки будет обязательным для студентов во время обучения. Поскольку это будет обязательная дисциплина, то, если студент не захочет ее проходить или не сдаст нормативы, то ему грозит отчисление из учебного заведения, как и в случае провала со сдачей любых других обязательных дисциплин", – отметил юрист.