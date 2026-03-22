Новые правила мобилизации с 1 апреля: что реально меняется для украинцев

В Украине с 1 апреля 2026 года продолжает действовать обновленная система мобилизации с новыми правилами учета, отсрочек и бронирования. Главный акцент - цифровизация процессов и более жесткий контроль за военнообязанными.

В то же время базовые принципы мобилизации остаются неизменными. Об этом сообщает адвокат Оксана Воробей в комментарии "Фактам ICTV".

Каких изменений ждать с 1 апреля?

В Украине с 1 апреля 2026 года мобилизация происходит по обновленным правилам, которые фактически начали внедрять еще с марта. Речь идет не о новой модели призыва, а об усилении контроля, цифровизацию и изменение подходов к отсрочкам и бронированию.

Главное: новой мобилизации нет, но правила стали жестче. Как объясняют специалисты, государство не вводит принципиально новую систему мобилизации, но меняет ее администрирование.

Новой модели мобилизации не введено, однако происходит переход к более строгому администрированию и цифровому контролю, – говорит адвокат.

Основной акцент – на проверке данных, автоматизации и борьбе со злоупотреблениями. Так, одним из ключевых изменений стала цифровизация мобилизации. В Украине активно внедряется система электронного учета. В частности, введены электронные сообщения о повестках и автоматическая военно-учетная регистрация.

Фактически бумажные повестки постепенно уходят в прошлое, а вся информация фиксируется в электронных реестрах.

Кроме того, система автоматически фиксирует нарушения, отсрочки интегрируются с государственными базами, растет контроль за неявкой.

Изменения в отсрочке

А процедура получения отсрочки стала проще – теперь ее можно оформить онлайн, без посещения ТЦК. В то же время государство усилило проверки оснований.

Происходит централизованная проверка оснований для отсрочки и борьба с фиктивными документами, – объясняет эксперт.

В частности, внимание уделяют случаям фиктивного ухода за родственниками или обучения.

Новые требования для предприятий по бронированию

Обновленные правила бронирования также стали более жесткими.

В частности:

проверяется статус критически важных предприятий;

данные о работниках сверяются с реестрами;

ужесточены требования к зарплате для бронирования.

Обновленные правила меняют порядок и условия получения отсрочки для работников. Это должно уменьшить количество злоупотреблений и фиктивного бронирования.

Кто подлежит мобилизации?