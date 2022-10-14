В ВСУ не наблюдается дефицит среди личного состава. Впрочем, всеобщая мобилизация все еще продолжается. Так что 24 канал спешит успокоить тех, кто боится сразу же отправиться на фронт без подготовки.

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Отправят ли мобилизованных на фронт

Как отметил начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, переживать за направление на фронт новым мобилизованным не стоит.

Он отметил, что те, кто ранее уже проходил военную службу и имеет опыт на определенных должностях, могут быть отправлены в воинские части.

Если же военной службы мобилизованный гражданин не проходил, сначала его отправляют в учебные центры ВСУ. Там, по словам Горбача, их ожидает военная выучка. И только после этого новых мобилизованных перебрасывают в боевые воинские части для выполнения задач.

Что касается самих воинских частей, то их прежде всего укомплектовывают благодаря резервам первой очереди. Также туда направляют резервистов, которые заключали контракт о службе в военном резерве.

Сколько дней длится подготовка

На этот вопрос пролили свет в Ассоциации юристов Украины. Там отметили, что сам процесс подготовки пока имеет сокращенные сроки. На него тратят от 7 до 20 дней. Все будет зависеть от специальности мобилизованного.

Заметим, что мобилизованная подготовка делится на две категории: начальную и базовую.

Начальная подготовка. Ее осуществляют для формирования у людей первичных общевойсковых знаний.

Базовая подготовка. Ее цель – подготовка гражданина к выполнению задач как в мирное, так и военное время. Во время нее военнослужащий получает знания в:

обращении с оружием и его применении;

действиях на поле боя (перемещение, а также ориентировка на местности);

оказании медицинской, а также первичной психологической помощи (самопомощи);

обращении с самодельными взрывными устройствами;

формировании устойчивых морально-психологических свойств.

Важно! Если вас отправили на передовую без предварительной подготовки и навыков владения оружием, необходимо обратиться на горячую линию Минобороны и ВСУ. Номера телефонов: 0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99. Чтобы на нарушение отреагировали оперативно, назовите свои ФИО, а также номер воинской части, где служите.

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