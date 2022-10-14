В ЗСУ не спостерігається дефіцит серед особового складу. Втім, загальна мобілізація все ще триває. Тож 24 канал поспішає заспокоїти тих, хто боїться відразу ж вирушити на фронт без жодної підготовки.

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Чи відправлять мобілізованих на фронт

Як зазначив начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, переживати за скерування на фронт новим мобілізованим не варто.

Він зазначив, що ті, хто раніше вже проходив військову службу та має досвід на певних посадах, можуть бути відправлені до військових частин.

Якщо ж військової служби мобілізований громадянин не проходив, то спочатку його відправляють до навчальних центрів ЗСУ. Там, за словами Горбача, на них очікує військовий вишкіл. І лише після цього нових мобілізованих перекидають до бойових військових частин для виконання завдань.

Що стосується самих військових частин, то їх передовсім укомплектовують завдяки резервам першої черги. Також туди скеровують резервістів, які укладали контракт про службу у військовому резерві.

Скільки днів триває підготовка

На це питання пролили світло в Асоціації правників України. Там зазначили, що сам процес підготовки наразі має скорочені терміни. На нього витрачають від 7 до 20 днів. Усе залежатиме від спеціальності мобілізованого.

Зауважимо, що підготовка мобілізованих ділиться на дві категорії: початкову та базову.

Початкова підготовка. Її здійснюють задля формування у громадян первинних загальновійськових знань.

Базова підготовка. Її мета – підготовка громадянина до виконання завдань як у мирний, так і воєнний час. Під час неї військовослужбовець отримує знання у:

поводженні зі зброєю та її застосуванні;

діях на полі бою (переміщення, а також орієнтування на місцевості);

наданні медичної, а також первинної психологічної допомоги (самодопомоги);

поводженні з саморобними вибуховими пристроями;

формуванні стійких морально-психологічних якостей.

Важливо! Якщо вас відправили на передову без попередньої підготовки та здобуття навичок володіння зброєю, необхідно звернутися на гарячу лінію Міноборони та ЗСУ. Номери телефонів: 0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99. Щоб на порушення відреагували оперативно, назвіть свої ПІБ, а також номер військової частини, де служите.

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