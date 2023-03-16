Пролить свет на вручение повесток через почтовые ящики решил юрист Константин Гритчин. Он объяснил, может ли военкомат использовать такой способ приглашения военнообязанного.
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Считается ли повестка в ящике врученной
Заметим, что в последнее время это распространенный метод приглашения военнообязанного к военкомату. Поэтому юрист объяснил, как реагировать на повестку, оставленную в почтовом ящике, втыкнутую в дверь, врученную через родственников или сообщение о ее наличии по телефону.
По словам Гритчина, такая повестка не считается врученной и правомерной. Следовательно, военнообязанного не ожидают никакие юридические последствия и ответственность. И это значит, что подобная повестка не обязывает вас посетить ТЦК СП.
Вместо этого явиться в военкомат вам нужно будет, если повестку вручили должным образом. Если вы ознакомились с документом, проверили правильность его заполнения и поставили подпись. Последнее означает, что вы сообщены и знаете, какие могут быть последствия, если проигнорируете повестку.
Заметим, что в последнее время разгоняется много дезинформации, касающейся военнообязанных мужчин за границей.
Вручают ли повестки за границей
- Следует понимать, что сетью активно распространяется российская ИПСО. Согласно ей, украинцы за рубежом будут получать повестки. Но это не соответствует действительности.
- Адвокаты отмечают, что никто не имеет права вручать повестки тем, кто за границей. Даже у представителей дипломатических ведомств отсутствуют такие полномочия. Также силой вернуть военнообязанного в Украину для прохождения службы невозможно.