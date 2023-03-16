Пролить свет на вручение повесток через почтовые ящики решил юрист Константин Гритчин. Он объяснил, может ли военкомат использовать такой способ приглашения военнообязанного.

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Считается ли повестка в ящике врученной

Заметим, что в последнее время это распространенный метод приглашения военнообязанного к военкомату. Поэтому юрист объяснил, как реагировать на повестку, оставленную в почтовом ящике, втыкнутую в дверь, врученную через родственников или сообщение о ее наличии по телефону.

По словам Гритчина, такая повестка не считается врученной и правомерной. Следовательно, военнообязанного не ожидают никакие юридические последствия и ответственность. И это значит, что подобная повестка не обязывает вас посетить ТЦК СП.

Вместо этого явиться в военкомат вам нужно будет, если повестку вручили должным образом. Если вы ознакомились с документом, проверили правильность его заполнения и поставили подпись. Последнее означает, что вы сообщены и знаете, какие могут быть последствия, если проигнорируете повестку.

Внимание! За неявку вас может ожидать как административная, так и уголовная ответственность. Если впервые не пришли в ТЦК СП, придется заплатить от 1 700 до 3 400 гривен штрафа, второй раз – от 3 400 до 5 100 гривен. Злостных нарушителей ожидает заключение на срок от 3 до 5 лет.

Заметим, что в последнее время разгоняется много дезинформации, касающейся военнообязанных мужчин за границей.

Вручают ли повестки за границей