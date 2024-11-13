Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Украины Рустема Умерова на собрании Европейской Бизнес Ассоциации 12 ноября.

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Что сказал Умеров о продлении мобилизации

Рустем Умеров рассказал, что в следующем году Украина должна продолжать мобилизацию. В то же время он отметил, что этим летом министерство вместе с другими коллегами из Кабмина работали на то, что мы услышали, что экономика нуждается в резервировании.

Мы со своей стороны зарезервировали количество людей, но должны продолжать мобилизацию. Поэтому мы всегда будем открыты, чтобы работать с ассоциациями и просим обратиться к нам и объяснить, аргументировать, как мы можем вам помочь,

– подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что Минобороны озвучивает свои цели и задачи, но "слышит" бизнес. Умеров подчеркнул, что министерство хочет работать с бизнесом и готово общаться.

"Мы, как Минобороны, готовы вместе с другими министерствами, Минстратегпромом, Офисом президента, предоставлять контракты бизнесу, чтобы вы выполняли наши оборонные заказы, помогали нам не только в вооружении и военной технике, юридических услугах, инвест-банковских и т.д.", – сказал глава Минобороны.

Кроме того, министр отметил, что Минобороны стремится "изменить парадигму", чтобы служить в армии было честью, а "не тем, что общество сейчас воспринимает: бусификация, ТЦК".

К слову, журналисты издания Financial Times писали, что Украина планирует призвать дополнительно 160 тысяч военных в период с ноября 2024 года по февраль 2025 года. Это происходит на фоне наступления России на фронте, а также привлечения дополнительного человеческого ресурса для войны.