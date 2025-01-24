Кого именно не могут мобилизовать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

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Кого не могут мобилизовать в феврале

В феврале 2025 года в процессе мобилизации не предусмотрены изменения. В соответствии со статьей 23 выше упомянутого закона, не подлежат призыву на военную службу военнообязанные:

забронированы на период мобилизации и на военное время за органами госвласти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, также предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров, и находятся на специальном воинском учете;

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6 – 12 месяцев, с последующим прохождением ВВК;

женщины и мужчины, на иждивении которых находятся 3 и более детей в возрасте до 18 лет. Однако, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка или детей в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, а также родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, на содержании которых находится ребенок, который до момента усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет. Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой или мужем, ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если он сам нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, или решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, или решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица нуждаются в постоянном уходе;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

имеющие жену или мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющие жену или мужа из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены или мужа из числа лиц инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать. Однако, кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы. В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, заняты постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, или решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и мужа или жену, проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе";

руководители министерств и их заместители, руководители госорганов, органов госуправления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты , депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьи, судьи Конституционного Суда, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей, руководитель службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;

Уполномоченный по правам человека;

председатель и другие члены Счетной палаты;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, СВР, Нацгвардии, ГПСУ, Управления государственной охраны Украины, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД;

дипломатические служащие, которые занимают дипломатические должности, МИД, а также лица, которые имеют дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;

госслужащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно- правовых актов проводят их профессиональную научную юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

лица с инвалидностью, а также лица, указанные в пунктах 3 – 15 части первой настоящей статьи, в указанный период могут быть приняты на военную службу по контракту.

Также призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторанты и лица, зачислены на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (полный перечень указан в части 3 статьи 23 Закон Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке");

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, выявленные во время Революции Достоинства в ноябре 2013 – феврале 2014;

лица, в отношении которых в определенном законом порядке установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Обратите внимание! Лица, указанные пунктах 1 – 5 части 3 статьи 23 выше упомянутого закона, в указанный период могут быть приняты на военную службу по контракту.

Также не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу. Могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Кроме того, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Заметим, также не подлежат мобилизации исключены из воинского учета и граждане, достигшие предельного возраста несения службы, – 60 лет.