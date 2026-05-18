Кто может получить отсрочку от мобилизации: полный перечень

Некоторые категории военнообязанных в Украине во время всеобщей мобилизации имеют право на отсрочку. Она не отменяет возможность призыва навсегда, а лишь отсрочивает его.

Подробнее об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кто имеет право на отсрочку?

Как пояснили в Минобороны, отсрочка от мобилизации – это временное освобождение от службы, которое предоставляется по определенным законом основаниям.

По семейным обстоятельствам на нее имеют право военнообязанные, которые:

содержат трех и более детей до 18 лет и не имеют задолженности по уплате алиментов,

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка, если второй из родителей умер, пропал без вести, лишен родительских прав или отбывает наказание,

воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка, который нуждается в длительном лечении и паллиативной помощи; содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II группы,

являются усыновителем или опекуном ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки,

постоянно ухаживают за близкими родственниками, в том числе мужа/жены, с инвалидностью I–II группы при отсутствии других содержателей,

имеют несовершеннолетнего ребенка, а супруг/супруга проходит военную службу,

потеряли близкого родственника, который погиб или пропал без вести во время защиты Украины с 2014 года.

Основаниями для отсрочки от мобилизации по состоянию здоровья являются:

лица с инвалидностью I – III группы в зависимости от заключения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК),

временно непригодные к службе. Они получают отсрочку на срок до 12 месяцев по решению военно-врачебной комиссии (ВВК) с повторным осмотром в будущем.

Право на отсрочку могут рассмотреть в зависимости от обучения или научной деятельности:

студенты, которые впервые получают уровень образования, выше уже имеющегося,

докторанты и интерны,

педагоги, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Для части соискателей образования (в частности, ПТУ и отдельных колледжей) с 2025 года действуют возрастные ограничения и уточненные условия предоставления отсрочки,

– отметили в министерстве.

Не подлежат призыву или имеют право на отсрочку и люди в зависимости от профессии или должности:

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления;

народные депутаты, судьи, омбудсмен, председатель и члены Счетной палаты,

часть дипломатов,

отдельные военные, представители других силовых структур и госслужащие, определенные законом.

Однако подавляющее большинство госслужащих и силовиков могут мобилизовать на общих основаниях, если они не имеют бронирования или не подпадают под отдельную категорию из перечня.

Другие основания для отсрочки

Бронирование, а следовательно отсрочка от мобилизации, предоставляется работникам органов власти, местного самоуправления и работникам критически важных предприятий обороны, энергетики, медицины и тому подобное.

На него имеют право также гражданские, которые находились в российском плену, отдельным специалистам в сфере кибербезопасности, обороны и критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что военнообязанному могут не продлить отсрочку, если его данные в госреестрах устаревшие или неполные. Украинцам советуют проверить и обновить их в ЦНАПе.

А юноши 2009 года рождения должны стать на воинский учет в 2026 году, когда достигнут 17 лет. Это можно сделать через приложение Резерв+ или лично в ТЦК. В то же время это не является призывом на службу.