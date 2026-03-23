На Волыни незаконно мобилизовали мужчину, несмотря на основания для освободжения: что решил суд
- Суд на Волыни удовлетворил иск мужчины, которого незаконно мобилизовали, и обязал воинскую часть уволить его со службы.
- Мужчина был признан непригодным к службе с 2000 года, но его силой мобилизовали в 2025 году без надлежащих медицинских обследований.
На Волыни якобы силой мобилизовали мужчину, которого ранее признали непригодным к службе. Суд удовлетворил его иск и обязал воинскую часть уволить мобилизованного со службы.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Смотрите также Новые правила мобилизации с 1 апреля: что реально меняется для украинцев
Как мужчина добился увольнения со службы?
Согласно решению из судебного реестра, в марте 2026 года в суд обратился мужчина, которого мобилизовали в прошлом году в декабре. Он объяснил, что еще с 2000 года признан непригодным к военной службе и снят с учета. В частности, в приложении Резерв+ у него была соответствующая отметка.
Как рассказал мужчина, 3 декабря 2025 года его силой задержали военнослужащие ТЦК. Тогда отправили на повторную ВВК, что признала его годным к службе. Мужчину мобилизовали.
Истец утверждает, что врачи проводили осмотр поверхностно, без дополнительных обследований и не учли его состояние здоровья. Поэтому он решил обжаловать свою мобилизацию в суде.
Представители ТЦК просили отказать в удовлетворении иска. Мол, основанием для мобилизации стало решение ВВК на мобилизационном пункте.
Судья, исследовав материалы дела, установила, что истец не был военнообязанным на момент задержания. К тому же он был снят с учета и не должен был проходить ВВК.
По убеждению суда, после получения сообщения от истца о его исключении из военного с учета по состоянию здоровья, ответчик был обязан принять надлежащие меры для проверки этой информации и учета ее при проведении дальнейших мобилизационных мероприятий,
– говорится в решении суда.
Также суд не получил доказательств, что мужчина проходил обследование в специализированных медучреждениях перед повторной ВВК, как того требует Закон Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" в этой ситуации.
В итоге суд полностью удовлетворил иск. Приказы о мобилизации и зачислении в списки личного состава отменили. Воинскую часть обязали уволить мужчину со службы, а в реестр "Оберіг" должны внести данные о его снятии с учета как непригодного.
Решение еще может быть обжаловано.
Последние случаи с ТЦК
На Прикарпатье капитана ТЦК оштрафовал суд за незаконную мобилизацию сына погибшего военного. Обвиняемый на суд не пришел, но письменно признал вину. Сумма назначенного штрафа составляет 18 700 гривен.
Бывший политзаключенный Владимир Балух заявил, что его силой посадили в микроавтобус и избили в ТЦК в Киеве. Там отрицают любое применение силы и незаконные действия.