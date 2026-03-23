На Волыни незаконно мобилизовали мужчину, несмотря на основания для освободжения: что решил суд

На Волыни якобы силой мобилизовали мужчину, которого ранее признали непригодным к службе. Суд удовлетворил его иск и обязал воинскую часть уволить мобилизованного со службы.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Как мужчина добился увольнения со службы?

Согласно решению из судебного реестра, в марте 2026 года в суд обратился мужчина, которого мобилизовали в прошлом году в декабре. Он объяснил, что еще с 2000 года признан непригодным к военной службе и снят с учета. В частности, в приложении Резерв+ у него была соответствующая отметка.

Как рассказал мужчина, 3 декабря 2025 года его силой задержали военнослужащие ТЦК. Тогда отправили на повторную ВВК, что признала его годным к службе. Мужчину мобилизовали.

Истец утверждает, что врачи проводили осмотр поверхностно, без дополнительных обследований и не учли его состояние здоровья. Поэтому он решил обжаловать свою мобилизацию в суде.

Представители ТЦК просили отказать в удовлетворении иска. Мол, основанием для мобилизации стало решение ВВК на мобилизационном пункте.

Судья, исследовав материалы дела, установила, что истец не был военнообязанным на момент задержания. К тому же он был снят с учета и не должен был проходить ВВК.

По убеждению суда, после получения сообщения от истца о его исключении из военного с учета по состоянию здоровья, ответчик был обязан принять надлежащие меры для проверки этой информации и учета ее при проведении дальнейших мобилизационных мероприятий,

– говорится в решении суда.

Также суд не получил доказательств, что мужчина проходил обследование в специализированных медучреждениях перед повторной ВВК, как того требует Закон Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" в этой ситуации.

В итоге суд полностью удовлетворил иск. Приказы о мобилизации и зачислении в списки личного состава отменили. Воинскую часть обязали уволить мужчину со службы, а в реестр "Оберіг" должны внести данные о его снятии с учета как непригодного.

Решение еще может быть обжаловано.

