Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, батальон является одним из лучших в ВСУ по результативности.

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"Нам удалось укомплектовать батальон. Основное – не просто мобилизовать людей, а сделать военных, которые эффективно выполняют боевые задачи на линии боестолкновения. Батальон "Ахиллес" является одним из лучших батальонов беспилотных систем, вообще подразделений в Силах обороны по результативности нанесения противнику огневого поражения на поле боя, уничтожения и повреждения целей", – подчеркнул он.

Важные аспекты

Юрий Федоренко объяснил, что этого удалось достичь с помощью нескольких аспектов. Первый – это поддержка украинцев, украинского бизнеса, ОВА и других, которые дали возможности показать, что такое подразделение есть, какие задачи выполняет, какие перспективы и возможности прохождения службы.

Второй аспект – это то, что общую военную подготовку часть личного состава проходила на базе самой бригады. Ведь штурмовать или удерживать позиции лучше всего могут научить только те военнослужащие, которые вышли из этой передовой позиции и поделились этим опытом.

На сегодня в государстве есть несколько очень положительных инициатив. Первая – это приложение "Дия", через которое должны происходить мобилизационные процессы. Есть несколько сложных вопросов, которые сейчас требуют урегулирования. В частности, по оформлению первичных документов, взятия на воинский учет тех или иных военнослужащих. Командир батальона убежден, что этот сервис заработает в ближайшей перспективе достаточно эффективно.

Второе – это решение, которое было принято. Возможность предоставления разрешений о призыве того или иного военнослужащего непосредственно в бригадах. Это существенно упрощает ситуацию не только мобилизации, а и, что основное, подготовки военнослужащих,

– отметил он.

Также очень положительно на укомплектование повлияла информационная кампания, которая объясняла, какой алгоритм мобилизации, подготовки, какие перспективы прохождения службы. Кроме того, очень важна самоподготовка.

Сегодня в батальоне ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр есть вакансии медиков, инженер-саперов, для людей, которые могут готовить дроны в соответствии с боевым применением. Они также должны получить профессию пилота. Основной потребностью в ВСУ остается пехота, в частности, штурмовая пехота.