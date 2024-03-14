По его словам, уклонистов видно на контрасте. Ведь многие добровольцы воюют, а те кто избегает службы на виду в тылу.

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"Беглецы" приведут к последствиям

Доброволец Сергей Позняк заявил, что есть часть людей, которые не осознают последствий, которые могут возникнуть в случае победы России.

Я на войне потерял ногу, но это не страшно. Я продолжаю служить. Я не хочу потерять свою Родину,

– сказал ветеран войны.

Он отметил, что подобные "беглецы" своими поступками приведут к последствиям. Как отметил боец, они потеряют Родину и у них не останется ничего.

"Уклонисты должны понимать, что если они не пойдут в армию, то они потеряют нашу Родину и у них не будет ничего. Мы их видим на контрасте, потому что многие добровольцы воюют. А те, кто избегают службы в армию, они на виду здесь у нас в тылу", – заверил Позняк.

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