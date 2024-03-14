Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник, подчеркнув, что нет смысла готовить бойцов на уровне советской армии. Нужна серьезная подготовка, умение смотивировать солдата и справедливость по отношению к нему.

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О подготовке солдат

Говоря о мобилизации количеством 500 тысяч человек, часто забываем о процедуре, которая не регламентируется законодательством – процесс подготовки. Его обязательно нужно реформировать путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов внутри Минобороны, Генштаба и Сухопутных войск.

Нам надо лучше готовить людей. Мобилизовать 500 тысяч, научить их на уровне КМБ советской армии – в этом нет смысла,

– сказал военный.

Вообще очень сложно посчитать, насколько Украина с этим справится логистически. Поскольку все упирается в деньги, которых в нашем государстве не так уж и много.

Без помощи партнеров вряд ли удастся вытянуть большую мобилизацию и систему подготовки. Потому что солдат на фронт должен приходить подготовленным, а не напуганным,

– подчеркнул Мельник.

О рекрутинге и взаимоотношениях в армии

Офицер ВСУ отметил, что в Украине есть кого готовить. Достаточно пройтись по Киеву или другому областному центру и можно увидеть, как ходят много сильных и физически развитых мужчин.

Главный вопрос в том, как смотивировать их, подготовить тактически, морально-психологического и физически, а также не нанести мобилизацией ущерб экономике Украины. Нужно настраивать систему рекрутинга, где в отличие от военкомата объясняют "куда" и "зачем" ты идешь.

Также важна система – взаимоотношений в армии. Потому что не является положительным, когда человек мобилизуется, думает, что будет механиком, потому что действительно к тому способен, а потом пехоты не хватает и вам говорят: "Поздравляю, вот автомат, вы теперь пехота". Надо "пресекать" такие вещи на уровне уголовных дел. Надо защищать солдата,

– отметил Николай Мельник.

В то же время его не нужно жалеть, но следует подготовить – тогда Украина имеет шанс. Ведь воюет не техника и оружие, воюет простой солдат.

Почему возникают нечестные кадровые перестановки

Кавалер ордена Богдана Хмельницкого рассказал, что проблема в кадровых вопросах возникает из-за опять-таки системы подготовки и "сбоя" в мозгах некоторых офицеров. Конечно, бывают случаи, когда механику приходится взять в руки автомат, потому что фронт вот-вот рухнет.

Но бывают другие ситуации, когда командиры не обращают должного внимания на морально-психологическое состояние бойцов. Потому что физически не находятся в подразделении, и это довольно сильно демотивирует солдат.

Если сейчас не начать привлекать к ответственности тем или иным способом комбатов за то, что они, не будучи в состоянии управлять подразделениями, постоянно заставляют кадров ходить на "СПшки", мы будем иметь проблемы.

Те же люди звонят на "большую" землю и рассказывают, как оно происходит. Нет никакого смысла готовить БПЛАшника 3 месяца, а потом отправить его в окоп. И так же делать с механиками, водителями, ВМЗшниками, ПЗРКашниками. Пехота – вообще отдельная история. Пехотинцем, как и штурмовиком, может быть не каждый,

– отметил Николай Мельник.

Несмотря на большие проблемы, все равно нужно мобилизоваться и защищать страну. Если придут россияне, лучше не будет – это база, которую должен понимать каждый украинец. Нельзя искать оправдания для того, чтобы не идти защищать свою землю, потому что в противном случае – будут господствовать действительно чужие солдаты.

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