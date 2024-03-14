Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник, наголосивши, що немає сенсу готувати бійців на рівні радянської армії. Потрібний серйозний вишкіл, вміння змотивувати солдата та справедливість щодо нього.

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Про підготовку солдатів

Говорячи про мобілізацію кількістю 500 тисяч людей, часто забуваємо про процедуру, яка не регламентується законодавством – процес підготовки. Його обов'язково потрібно реформувати шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів всередині Міноборони, Генштабу та Сухопутних військ.

Нам треба краще готувати людей. Мобілізувати 500 тисяч, навчити їх на рівні КМБ радянської армії – у цьому немає сенсу,

– сказав військовий.

Взагалі дуже складно порахувати, наскільки Україна з цим справиться логістично. Оскільки все впирається у гроші, яких у нашій державі не так вже й багато.

Без допомоги партнерів навряд вдасться витягнути велику мобілізацію та систему підготовки. Тому що солдат на фронт має приходити підготовленим, а не наляканим,

– наголосив Мельник.

Про рекрутинг та взаємини в армії

Офіцер ЗСУ зазначив, що в Україні є кого готувати. Достатньо пройтись по Києву або іншому обласному центру й можна побачити, як ходять багато сильних та фізично розвинених чоловіків.

Головне питання в тому, як змотивувати їх, підготувати тактично, морально-психологічного та фізично, а також не завдати мобілізацією шкоди економіці України. Потрібно налаштовувати систему рекрутингу, де на відміну від військкомату пояснюють "куди" та "навіщо" ти йдеш.

Також важлива система – взаємостосунки в армії. Тому що не є позитивним, коли людина мобілізовується, думає, що буде механіком, бо дійсно до того здатна, а потім піхоти не вистачає і вам кажуть: "Вітаю, ось автомат, ви тепер піхота". Треба "присікати" такі речі на рівні кримінальних справ. Треба захищати солдата,

– зауважив Микола Мельник.

Водночас його не потрібно жаліти, але слід підготувати – тоді Україна має шанс. Адже воює не техніка та зброя, воює простий солдат.

Чому виникають нечесні кадрові перестановки

Кавалер ордена Богдана Хмельницького розповів, що проблема у кадрових питаннях виникає через знову-таки систему підготовки та "збій" у мізках деяких офіцерів. Звісно, бувають випадки, коли механіку доводиться взяти в руки автомат, бо фронт ось-ось рухне.

Але бувають інші ситуації, коли командири не звертають належної уваги на морально-психологічний стан бійців. Тому що фізично не перебувають у підрозділі, і це доволі сильно демотивує солдатів.

Якщо зараз не почати притягати до відповідальності у той чи інший спосіб комбатів за те, що вони не можучи керувати підрозділами, постійно змушують кадрів ходити на "СПшки", ми матимемо проблеми.

Ті самі люди дзвонять на "велику" землю та розповідають, як воно відбувається. Немає жодного сенсу готувати БпЛАшника 3 місяці, а потім відправити його в окоп. І так само робити з механіками, водіями, ВМЗшниками, ПЗРКашниками. Піхота – взагалі окрема історія. Піхотинцем, як і штурмовиком, може бути не кожний,

– наголосив Микола Мельник.

Попри великі проблеми, однаково потрібно мобілізуватися та захищати країну. Якщо прийдуть росіяни, краще не буде – це база, яку має розуміти кожний українець. Не можна шукати виправдання для того, щоб не йти боронити свою землю, бо в іншому випадку – пануватимуть дійсно чужі солдати.

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