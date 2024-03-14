Міністр наголосив, що військова служба є виконанням загального обов'язку кожного громадянина захищати свою державу.
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Їх (засуджених, – 24 Канал) не карають, вони вже покарані, вони у в'язниці сидять. Відповідно, в жодному випадку це не є покаранням,
– пояснив він.
Малюська підкреслив, що винятків тут не повинно бути. За його словами, засуджені не повинні бути в більш привілейованому становищі, ніж інші, тому що своїм життям вони не ризикують так як це роблять військові.
Тому я не розумію, чому люди, які знаходяться у в'язниці, які не є суспільно небезпечними, засуджені за ненасильницький злочин, чому вони мають імунітет і не служать в армії, хоча така потреба є? Є чимало військових командирів, які готові їх брати,
– заявив міністр в інтерв'ю.
Водночас він додав, що йдеться лише про надання прав ТЦК забирати засуджених. Після цього співробітники ТЦК можуть самостійно вирішувати, підходить їм конкретно ця людина чи ні.
За словами міністра, з початку повномасштабної війни у наших військових та розвідки був інтерес навіть до тих, хто був засуджений за тяжкі злочини, за насилля. Малюська пояснив, що вони є цікавими для окремих спеціальних операцій.
Мобілізація засуджених: що відомо
- В оновленій версії законопроєкту 10449 про посилення мобілізації йдеться про те, щоб дозволити людям, які отримали умовний термін за правопорушення, добровільно вступати до української армії.
- Водночас у Міністерстві юстиції вважають, що мобілізацію засуджених треба зробити примусовою. Міністр переконаних, що рішення щодо мобілізації людини з судимістю повинен ухвалювати орган ТЦК та СП, який комплектує армію.
- Члени комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко та Ірина Фріз зазначили, що ті, хто вже відбув покарання можуть бути мобілізованими. Водночас постає питання, що робити з тими, хто тільки очікує вироку в СІЗО. Розглядається варіант, за яким звинувачені за нетяжкими статтями можуть замінити в'язницю перебування на фронт