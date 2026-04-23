Миллионы людей –"уклонисты", – Буданов сказал, как надо реформировать мобилизацию

Мобилизацию в Украине невозможно не проводить из-за продолжающейся войны. Однако, по мнению Кирилла Буданова, ее стоит сделать более человечной.

Об этом руководитель Офиса Президента сообщил на форуме по безопасности в Киеве, передает "Суспільне".

Что сказал Буданов о мобилизации?

Кирилл Буданов на вопрос о мобилизации ответил, что без нее невозможно доукомплектовать войско. Более того, в стране, где длительное время идет война, "все желающие уже давно добровольно пошли" в Силы обороны.

Единственное, что можно попробовать на самом деле реформировать, – это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт привода,

– добавил глава Офиса Президента.

Буданов добавил, что есть и "другая страшная правда – у нас миллионы людей "уклонистов".

