Миллионы людей –"уклонисты", – Буданов сказал, как надо реформировать мобилизацию
- Кирилл Буданов заявил, что мобилизацию в Украине невозможно избежать из-за войны, но ее стоит сделать более человечной.
- Буданов подчеркнул, что в стране есть "миллионы уклонистов", но все желающие уже давно добровольно пошли защищать страну.
Мобилизацию в Украине невозможно не проводить из-за продолжающейся войны. Однако, по мнению Кирилла Буданова, ее стоит сделать более человечной.
Об этом руководитель Офиса Президента сообщил на форуме по безопасности в Киеве, передает "Суспільне".
Что сказал Буданов о мобилизации?
Кирилл Буданов на вопрос о мобилизации ответил, что без нее невозможно доукомплектовать войско. Более того, в стране, где длительное время идет война, "все желающие уже давно добровольно пошли" в Силы обороны.
Единственное, что можно попробовать на самом деле реформировать, – это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт привода,
– добавил глава Офиса Президента.
Буданов добавил, что есть и "другая страшная правда – у нас миллионы людей "уклонистов".
Последние изменения в мобилизации
По мнению командира 429-й ОБр беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, во второй половине 2023 года должен был уже полноценно заработать рекрутинг. Он бы объяснял людям, какую профессию можно выбрать в армии в соответствии со своим гражданским опытом и навыками. Но тогда это не реализовали, сказал Герой Украины 24 Каналу.
Нардеп Федор Вениславский предложил модель, при которой компании могут бронировать работников через рекрутинг новых людей в ВСУ. То есть бизнес сохраняет ключевых сотрудников, обеспечивая рекрутинг от 3 до 10 добровольцев.