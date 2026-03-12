Укр Рус
12 марта, 15:18
Могут ли оштрафовать 17-летнего юношу за отсутствие воинского учета

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • В Украине юноши должны становиться на первичный воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет, в период с 1 января до 31 июля.
  • За несвоевременную постановку без уважительной причины предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

В Украине юноши должны становиться на первичный воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет. Это нужно сделать в определенный законом период.

Если этого не сделать без уважительной причины, может грозить административная ответственность. Об этом Екатерина Анищенко рассказала изданию "РБК-Украина".

Обязаны ли 17-летние юноши становиться на воинский учет?

В Украине мужчины должны стать на первичный воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет. Обычно это происходит ежегодно в период с 1 января по 31 июля.

Сделать это можно двумя способами:

  • лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК);
  • пройти электронную идентификацию и внести свои данные через приложение Резерв+ или электронный кабинет призывника.

Во время первичной постановки на учет проходить военно-врачебную комиссию не нужно. Ее проводят уже перед началом службы или военной подготовки.

Могут ли оштрафовать, если не стать на учет?

Эксперт объяснила, что вопрос штрафов за то, что кто-то из молодых ребят не стал на учет, часто вызывает беспокойство. Она отметила, ей пока не известно о случаях, когда родителей привлекали к ответственности из-за того, что их сын не стал на учет.

Если ребенок учится в школе, учебное заведение взаимодействует с ТЦК и может направлять учеников для прохождения военно-врачебной комиссии и постановки на учет. Если же юноша уже является студентом колледжа, там также ведется воинский учет, 
– говорится в сообщении.

Если же юноша не стал на воинский учет в установленный срок без уважительной причины, это считается нарушением правил воинского учета. За это предусмотрен административный штраф: от 17 000 до 25 500 гривен.

При этом, если юноша пропустил срок, стать на учет все равно придется – но уже лично в ТЦК.

Закон предусматривает случаи, когда несвоевременную постановку на учет могут признать уважительной. Среди таких причин:

  • болезнь;
  • стихийное бедствие;
  • пребывание на временно оккупированной территории;
  • проживание в зоне боевых действий или другие обстоятельства, которые сделали невозможным регистрацию.

В таком случае необходимо подтвердить причину документами.

