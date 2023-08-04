В Украине в последнее время стали чаще раздавать повестки военнообязанным на работе. Речь не только о государственных учреждениях. В частных фирмах такие случаи тоже есть.

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Как раздают повестки на работе

Представители ТЦК и СП приходят на предприятие и передают повестки руководителю. А тот обязуется передать их своим военнообязанным работникам.

Александр из Киева, работающий в частной автомастерской, поделился своим опытом. Его на работе руководитель обязал расписаться за получение повестки.

Сказал – либо расписывайся, либо увольняйся, потому что он (руководитель – 24 Канал) не хочет быть в роли того, кто прикрывает уклоняющихся. Пришлось поставить подпись за то, что получил повестку,

– сказал 42-летний мужчина.

Адвокат Марина Бекало дала понять, что раздача повесток таким способом является законной. По ее словам, порядок действий работодателя по оповещению своего работника предусмотрен пунктом 47 Постановления КМУ №1487.

После получения повесток от ТЦК работодатель обязан:

выдать приказ (распоряжение) об уведомлении о вызове в ТЦК и СП, уведомить его под личную подпись военнообязанных работников и прислать копию такого приказа (распоряжения) в трехдневный срок в ТЦК;

вручить повестку о вызове работнику;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием работника в ТЦК и СП.

Как пояснила юрист, если работник находится в командировке, отпуске или на больничном, то работодатель должен в письменном виде известить об этом военкомат.

При получении повестки военнообязанный работник должен проверить правильность указанных в ней своих личных данных, ФИО и даты рождения, а также даты и адреса прибытия в ТЦК и СП. Форма повестки утверждена Постановлением КМУ 1487 (Приложение 11). Юрист отметила, что военнообязанный не имеет оснований не получать повестку, если она соответствует установленной форме и все данные в ней заполнены правильно.

Что будет за отказ от таких повесток

По словам юриста, если работник отказывается ставить подпись и брать повестку, то работодателю желательно зафиксировать это.

Определенного алгоритма в этом случае нет. Поэтому это может быть составлен акт руководителя, удостоверяющий отказ работника от подписи. Но повестка даже в таком случае будет считаться врученной,

– объяснила она.

За неявку в военкомат будет нести ответственность только военнообязанный работник. Работодатель за подобные действия своих работников не будет нести ответственность, если он правильно выполнил свою функцию.

Если военнообязанный отказывается брать повестку или не придет после ее получения в военкомат, то он будет нести административную ответственность. Его могут оштрафовать на 3400 – 5100 гривен. По словам Бекало, состава уголовного нарушения не будет, если военнообязанный не прошел ВЛК и комиссия не сочла его пригодным. Без вывода ВЛК, в котором гражданина признают пригодным к военной службе по состоянию здоровья, ТЦК не может призвать такого человека в ряды ВСУ.

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