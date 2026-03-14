Правительство изменило правила бронирования работников: что нужно сделать в Дії

В Украине обновили правила бронирования работников через портал государственных услуг. Теперь предприятия могут временно бронировать специалистов даже в случае неурегулированного статуса воинского учета.

Подать заявление и оформить бронирование можно онлайн через Дію.

Что известно о нововведениях?

Правительство обновило правила бронирования работников для предприятий оборонного сектора и компаний, которые являются критически важными для обеспечения Вооруженных Сил Украины. Новые возможности уже доступны через государственный сервис Дія.

Согласно сообщению, теперь специалисты могут начинать работу даже тогда, когда их статус в военном учете еще не полностью урегулирован. В таком случае предприятие может оформить временное бронирование работника.

Такое бронирование предоставляется на срок до 45 дней, что позволяет компаниям не прерывать работу важных специалистов.

Новый механизм бронирования доступен для:

юридических лиц, которые входят в Единый перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса;

компаний, имеющих статус критически важных для обеспечения потребностей ВСУ;

руководителей предприятий или уполномоченных лиц, которые имеют право подавать документы.

В то же время предприятие должно иметь действующий статус критичности на момент подачи заявки на бронирование.

Изменения призваны упростить работу предприятий, которые выполняют важные задачи для обороны государства. Обновление позволяет компаниям быстрее привлекать специалистов к работе и избегать задержек, связанных с формальными процедурами военного учета.

Как подать заявку?

Подать заявку можно полностью онлайн через портал государственных услуг.

Алгоритм подачи заявления:

Авторизоваться на портале с помощью электронной подписи. Выбрать услугу бронирования работников. Подтвердить данные компании и свою роль в ней. Добавить информацию о работниках. Указать дату начала трудовых отношений (не ранее чем за 45 дней). Подписать заявление электронной подписью.

После этого статус заявки появится в личном кабинете, а результат также поступит на электронную почту заявителя.

