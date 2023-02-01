В то же время, с собой нужно иметь соответствующие документы. Об этом сообщила адвокат Алиса Бурцева.
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Какие документы следует взять с собой в военкомат
Так, с собой необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность,
- индивидуальный налоговый номер,
- учетный военный билет,
- документы, касающиеся состояния здоровья, семейного положения, обучения и так далее.
Если у вас есть индивидуальные медицинские показания, то следует иметь вывод врачебно-консультативной комиссии, полную историю болезни.
Документы для отсрочки
Правом на отсрочку от призыва можно воспользоваться только до момента обретения статуса военнослужащего.
Право на освобождение от призыва реализуется путем подачи соответствующего заявления с добавлением документов, подтверждающих наличие обстоятельств, на основании которых реализуется право на отсрочку. Такими документами могут быть доказательства, подтверждающие семейную связь.
Кстати, статус многодетной семьи подтверждается удостоверениями родителей и ребенка из многодетной семьи.
Как стать на учет в военкомат
Документы, которые необходимы, чтобы стать на военный учет:
- заявление о взятии на военный учет;
- паспорт;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- свидетельство о рождении детей (если есть);
- письмо убытия из ЖЭКа.
Призывники и военнообязанные по прибытию к новому местожительству обязаны в течение 7 дней встать на военный учет и не ранее чем за 3 дня до убытия с места жительства сняться с указанного учета.