У граждан имеют право проверять военно-учетный документ вместе с паспортом. Стоит отметить, что военно-учетный документ также может быть в электронной форме – этот документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
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Кто и где может проверять документы
По закону, проверять документы имеют право:
- представители ТЦК и СП;
- полицейские;
- представители Госпогранслужбы.
После проверки документов представитель ТЦК могут оформить и вручить военнообязанному повестку. В то же время, по словам юристов, сразу доставлять призывника в ТЦК уполномоченные не имеют права.
Просить показать военно-учетный документ вместе с паспортом могут:
- в пограничной полосе;
- на пунктах пропуска через границу;
- по месту жительства, работы, обучения;
- в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях;
- местах массового скопления людей;
- на блокпостах.
К слову, ранее стало известно, что до конца осени в приложении Резерв+ заработает возможность оформить отсрочку онлайн. Функция станет доступной в первой декаде ноября и украинцам необходимо будет лишь подать заявку.