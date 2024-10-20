У граждан имеют право проверять военно-учетный документ вместе с паспортом. Стоит отметить, что военно-учетный документ также может быть в электронной форме – этот документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

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Кто и где может проверять документы

По закону, проверять документы имеют право:

представители ТЦК и СП;

полицейские;

представители Госпогранслужбы.

После проверки документов представитель ТЦК могут оформить и вручить военнообязанному повестку. В то же время, по словам юристов, сразу доставлять призывника в ТЦК уполномоченные не имеют права.

Просить показать военно-учетный документ вместе с паспортом могут:

в пограничной полосе;

на пунктах пропуска через границу;

по месту жительства, работы, обучения;

в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях;

местах массового скопления людей;

на блокпостах.

К слову, ранее стало известно, что до конца осени в приложении Резерв+ заработает возможность оформить отсрочку онлайн. Функция станет доступной в первой декаде ноября и украинцам необходимо будет лишь подать заявку.