У граждан имеют право проверять военно-учетный документ вместе с паспортом. Стоит отметить, что военно-учетный документ также может быть в электронной форме – этот документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

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Кто и где может проверять документы

По закону, проверять документы имеют право:

  • представители ТЦК и СП;
  • полицейские;
  • представители Госпогранслужбы.

После проверки документов представитель ТЦК могут оформить и вручить военнообязанному повестку. В то же время, по словам юристов, сразу доставлять призывника в ТЦК уполномоченные не имеют права.

Просить показать военно-учетный документ вместе с паспортом могут:

  • в пограничной полосе;
  • на пунктах пропуска через границу;
  • по месту жительства, работы, обучения;
  • в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях;
  • местах массового скопления людей;
  • на блокпостах.

К слову, ранее стало известно, что до конца осени в приложении Резерв+ заработает возможность оформить отсрочку онлайн. Функция станет доступной в первой декаде ноября и украинцам необходимо будет лишь подать заявку.