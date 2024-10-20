У громадян мають право перевіряти військово-обліковий документ разом із паспортом. Варто зазначити, що військово-обліковий документ також може бути в електронній формі – цей документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.
Читайте також Мобілізація в Україні: чи можуть ТЦК виписати штраф за несвоєчасне оновлення даних
Хто та де може перевіряти документи
За законом, перевіряти документи мають право:
- представники ТЦК та СП;
- поліцейські;
- представники Держприкордонслужби.
Після перевірки документів представник ТЦК можуть оформити та вручити військовозобов'язаному повістку. Водночас, за словами юристів, одразу доставляти призовника до ТЦК уповноважені не мають права.
Просити показати військово-обліковий документ разом із паспортом можуть:
- у прикордонній смузі;
- на пунктах пропуску через кордон;
- за місцем проживання, роботи, навчання;
- у громадських місцях, громадських будинках та спорудах;
- місцях масового скупчення людей;
- на блокпостах.
До слова, раніше стало відомо, що до кінця осені в додатку Резерв+ запрацює можливість оформити відстрочку онлайн. Функція стане доступною у першій декаді листопада і українцям необхідно буде лише подати заявку.