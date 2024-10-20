Про усі нюанси процедури розповів адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак. За його словами, несвоєчасне оновлення даних можуть виявити не одразу, але в результаті сплатити штраф все ж доведеться.

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Коли можуть виписати штраф

Після 16 липня 2024 громадянам заборонили оновлювати дані у ЦНАПах, однак це все ще можна зробити у ТЦК та додатку Резерв+. Однак, за словами юриста, за протермінування тепер доведеться сплатити штраф.

Варто зазначати, що його мають право виписати лише представники ТЦК.

Раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін пояснював, що ці штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

З високою вірогідністю цей штраф випишуть. Питання тільки – коли саме, тому що це складна і довга процедура. Потрібно опрацьовувати порушення, виписувати, складати постанову про притягнення військовозобов'язаного до адміністративного правопорушення. Такий вид штрафу – це прерогатива ТЦК, і його має виписати начальник центру комплектування,

– наголосив Андрій Новак.

До слова, раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що з моменту ухвалення нового закону мобілізаційні показники зросли у 2,5 рази. За його словами, значна частина тих, хто доєднується до лав ЗСУ, роблять це добровільно.