Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у коментарі Fox News. Зауважимо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня.

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Умєров про мобілізацію

За словами Умєрова, з моменту ухвалення закону про мобілізацію цієї весни вдалося збільшити показники мобілізації у 2,5 раза.

12% військовослужбовців тепер добровільно вступають до лав армії завдяки новій системі комплектування,

– наголосив міністр оборони.

Посадовець зазначив, що новий закон про мобілізацію мав зробити процес призову більш ефективним і прозорим. Також Умєров наголосив, що позитивні показники мобілізації свідчать про готовність українців зі зброєю в руках захищати свою землю.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю телемарафону. Зокрема, президент відповів на важливі питання щодо мобілізації. Глава держави наголосив, ніяких планів щодо мобілізації з 18 років на сьогодні немає.