Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в комментарии Fox News. Заметим, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая.

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Умеров о мобилизации

По словам Умерова, с момента принятия закона о мобилизации этой весной удалось увеличить показатели мобилизации в 2,5 раза.

12% военнослужащих теперь добровольно вступают в ряды армии благодаря новой системе комплектования,

– отметил министр обороны.

Чиновник отметил, что новый закон о мобилизации должен был сделать процесс призыва более эффективным и прозрачным. Также Умеров отметил, что положительные показатели мобилизации свидетельствуют о готовности украинцев с оружием в руках защищать свою землю.

Обратите внимание! Владимир Зеленский дал большое интервью телемарафона. В частности, президент ответил на важные вопросы по мобилизации. Глава государства подчеркнул, никаких планов по мобилизации с 18 лет на сегодня нет.