Рустем Умеров опроверг слухи о том, что США давят на Украину с принятием решения уменьшить нижнюю возрастную планку мобилизации, передает 24 Канал.

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Что Умеров сказал о снижении мобилизационного возраста

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что вопрос мобилизации сейчас не является предметом дискуссий.

Первое: о мобилизации обсуждений не было. Второе: мы не комментируем слухи. Третье: когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон, в котором четко понятно, как входит в периметр человек, как становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра,

– подчеркнул министр.

Умеров прокомментировал слухи о давлении США уменьшить мобилизационный возраст до 18 лет: смотрите видео

Умеров отметил, что иногда возникают разговоры с партнерами, которые стремятся понять, почему у нас не мобилизуют людей в возрасте от 18 до 25 лет. Украина им отвечает.

Напомним, вопрос снижения мобилизационного возраста до 18 лет действительно поднимался на встречах с американскими политиками, однако официального запроса от США не было. Об этом заявлял заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Ранее в Верховной Раде комментировали этот вопрос и отмечали, что законодательные изменения по снижению призывного возраста сейчас не предусматриваются.