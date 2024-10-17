Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что мобилизации с 18 лет в Украине не будет. По его словам, законодательных изменений по снижению призывного возраста пока не предвидится.

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Такие инициативы не рассматривают

Недавно появлялась информация, что якобы партнеры давят на Украину со снижением призывного возраста. Вениславский сказал, что официально не может это ни опровергнуть, ни подтвердить.

Однако он сказал, что на встречах американские, европейские партнеры и зарубежные журналисты действительно интересуются, почему Украина не снижает призывной возраст. Они считают, что молодые люди эффективнее выполняют задачи на фронте.

Однако в Украине неоднократно объясняли, что таких решений не рассматривают.

Чьи-то субъективные частные мнения точно не могут быть основаниями для дискуссий. Законодательные изменения по снижению призывного возраста не предусматриваются,

– подытожил Вениславский.