Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що мобілізації з 18 років в Україні не буде. за його словами, законодавчих змін щодо зниження призовного віку наразі не передбачається.

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Такі ініціативи не розглядають

Нещодавно з'являлась інформація, що нібито партнери тиснуть на Україну зі зниженням призовного віку. Веніславський сказав, що офіційно не може це ні спростувати, ні підтвердити.

Проте він сказав, що на зустрічах американські, європейські партнери та закордонні журналісти справді цікавляться, чому Україна не знижує призовний вік. Вони вважають, що молоді люди ефективніше виконують завдання на фронті.

Однак в Україні неодноразово пояснювали, що таких рішень не розглядають.

Чиїсь суб'єктивні приватні думки точно не можуть бути підставами для дискусій. Законодавчі зміни щодо зниження призовного віку не передбачаються,

– підсумував Веніславський.