Конечно, фронт зимой будет другим. Однако у кого будет преимущество – спрогнозировали ситуацию эксперты и военные специально для 24 Канала.

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Осеннее болото: чего ждать

Военный обозреватель Денис Попович высказался, что осенние осадки не остановят фронт. Конечно, бои все равно будут продолжаться. Однако оккупантам будет значительно труднее использовать крупную технику, ведь банально – бои идут в полях, машины будут застревать в болотах.

Наступательные действия будут замедляться, когда оккупанты по колено в грязи,

– отметил Попович.

В то же время во время плохой погоды пехоту нужно доставлять к определенной точке, с которой она будет штурмовать, а движение артиллерии практически ограничено, это отметил OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко.

Он добавил, что в октябре и ноябре обычно часто льют дожди, из-за чего образуется много болота на полях. Поэтому наступление очень ограничено.

"Например, на Донбассе вся логистика построена на полевых дорогах, что бесспорно будет иметь влияние на события на поле боя", – сказал Кононученко.

Виталий Кононученко спрогнозировал фронт во время холодов: смотрите видео

Однако не стоит сильно радоваться, ведь кардинально интенсивность боев на фронте не уменьшится, так считает командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. Россия будет сохранять интенсивные бои благодаря тактике плавучего наступления живой силой. По его словам, иногда кажется, что ее у россиян бесконечное количество.

"Уничтожили роту, идет следующая, снова уничтожили и снова идут. Они это делают, ведь большинство техники, которая оказывается на линии боестолкновения, мы уничтожаем или повреждаем объединенным огневым воздействием", – сказал Федоренко.

В то же время полковник ВСУ в запасе Петр Черник прогнозирует, что погода приостановит даже пехоту, поэтому украинской армии нужно продержаться под давлением, которое есть сейчас, примерно месяц.

Затем обязательно раскиснет почва, ведь скоро ожидаются серьезные осадки. Ни российская тяжелая техника, ни бойцы не смогут двигаться,

– отметил Черник.

Он отметил, что стратегическая цель России – выйти к административным границам Донецкой области любой ценой, именно поэтому оккупанты сейчас сильно давят.

Прогноз от Петра Черника: смотрите видео

Активность врага зимой

В Вооруженных Силах Украины ожидают, что активность врага зимой существенно уменьшится. Так будет, пока не пройдет морозная погода, считает боец ВСУ Евгений Иевлев.

Это обусловлено и морозами, и тем, что враг, даже несмотря на большой наступательный мобилизационный потенциал, не может вести наступательную операцию с такими потерями 3 – 5 месяцев. Поэтому они также это делают на одном из последних вздохов,

– подчеркнул Иевлев.

В то же время для украинских военных новых вызовов не должно быть, ведь воюют они в зимний период не впервые.

Реально ли завершить войну в 2025 году

Оккупантам однозначно нужен перерыв в цикле в следующем году, ведь они опустошили свои склады с бронетехникой примерно на 50%. Полковник запаса ВСУ Петр Черник уверен, что решение завершать эту фазу войны уже принято. Вопрос лишь в том, на каких позициях и как это будет имплементировано.

К слову! Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на поле боя "создает возможность" завершить войну не позднее 2025 года. В частности, этого можно достичь благодаря плану победы президента.

Политолог Андрей Вигиринский прокомментировал слова президента, отметив, что этот план не предусматривает различные обстоятельства на поле боя и политические. Стоит понимать, что на реализацию плана могут повлиять различные факторы.

"Я бы не стал достаточно требовательно относиться к срокам, которые касаются возможностей завершения войны именно в 2025 году, потому что переменных процессов на длинной дистанции трех – пяти месяцев возникает очень много. Они слишком весомые, чтобы их игнорировать", – заметил политолог.

Андрей Вигиринский о завершении войны: смотрите видео

Что интересно, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий верит в победу Украины в 2025 году, однако при одном условии. Проблема именно в мобилизации, успешное контрнаступление в 2025 году гарантировано, если проблема с мобилизацией будет "жестко и решительно решена в ближайшие несколько месяцев".